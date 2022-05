Calciomercato Roma, scatta l’ultimatum: si decide tutto domani

Il momento della decisione finale è arrivato. La deadline è stata tracciata e non si andrà oltre. Le parole arrivate pochi minuti fa infatti lasciano poco spazio a commenti e interpretazioni. Ed era anche normale, arrivati a questo punto della stagione, fare chiarezza su quello che potrebbe essere il futuro.

A parlare, un giorno prima della sfida contro la Roma di domani sera, è stato il tecnico del Torino Ivan Juric. L’ex Verona è stato stuzzicato su quale potrebbe essere la prossima destinazione di Andrea Belotti, che ha un contratto in scadenza tra poco più di un mese e che ancora non ha trovato nessun accordo per il rinnovo. Sembrava decisamente una porta chiusa fino a poco tempo: poi in qualche occasione Juric si è espresso in termini diversi. Adesso però è scattato davvero l’ultimatum.

Calciomercato Roma, le parole di Juric su Belotti

Una risposta definitiva dovrebbe arrivare domani, negli istanti immediatamente successivi alla partita contro la Roma: “Nelle ultime settimane – ha sottolineato il tecnico – abbiamo fatto quelle che secondo noi sono le cose giuste, proponendo anche cose buone. Adesso è lui che deve decidere. Il tutto sarà in questi due giorni, poi il discorso è chiuso e non si andrà avanti”. Insomma, non ci sono davvero possibilità che la telenovela Belotti possa andare oltre all’ultima giornata di campionato che i granata giocheranno domani sera contro la Roma di José Mourinho.

Come si sa Belotti è stato cercato da Tiago Pinto la scorsa estate e il gm portoghese aveva messo sul piatto anche un’offerta importante per l’attaccante del Torino. Ma Cairo l’aveva rispedita al mittente. Adesso il Gallo si potrebbe muovere a costo zero, e a queste condizioni alla Roma interessa ancora.