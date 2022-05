Calciomercato Roma, ciclone Abraham: il bomber svela il suo futuro

Calciomercato Roma, le parole di Tammy Abraham nel post partita della sfida contro il Torino. Ecco quanto dichiarato dal bomber inglese.

L’uragano Abraham si abbatte anche sul Torino. La doppietta con la quale il numero 9 di Mou ha spento de facto la partita, è un mix di opportunismo e freddezza glaciale. L’ex Chelsea sin dalle prime battute si è dimostrato autentico fattore, orientando la maggior parte delle manovre offensive dei giallorossi, catalizzando in maniera spasmodica i palloni che sulla trequarti sia Shomurodov che Pellegrini sono stati bravi a servirgli.

Ai microfoni di DAZN, oltre a rammentare come il pensiero della squadra sia inevitabilmente rivolto – ora come ora – alla finalissima di Conference League contro il Feyenoord, nel cui percorso il numero 9 ha ricoperto un ruolo tutt’altro che indifferente – Abraham ha risposto alla domanda inerente il suo futuro. “Resti alla Roma? Amo questo club, che mi ha dato la possibilità di dimostrare tutto il mio valore. Il mio cuore è qui.”

Annuncio sicuramente da non trascurare, che spegne sul nascere ogni parvenza di incertezza sul suo futuro. Nelle ultime settimane si erano rincorse delle voci inerenti un possibile ritorno di Tammy in Premier League: indiscrezioni che, però, non trovano affatto conferma, nella misura in cui l’ex Chelsea ha tutta l’intenzione di ripagare la fiducia che la Roma e tutta la città gli stanno tributando.