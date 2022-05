Calciomercato Roma, sgambetto Barcellona e Mourinho tradito

Calciomercato Roma, inserimento del Barcellona per uno degli obiettivi di Mou per la prossima stagione. Sgambetto di Mendes

L’inserimento che non t’aspetti, anche se ovviamente non c’è ancora una trattativa. Ma si è parlato, nell’incontro he Jorge Mendes ha avuto con il Barcellona lo scorso martedì – così come riportato da El Mundo Deportivo – anche di un possibile obiettivo che la Roma avrebbe in mente per la prossima stagione. Un nome che già a gennaio era circolato in maniera assai insistente dalle parti di Trigoria.

Parliamo del portoghese Guedes, seguito nei suoi affari dal potente agente connazionale, che sarebbe pure entrato nella testa dei catalani di Xavi. Non una vera e propria trattativa, almeno per il momento, ma si è intavolato un discorso che potrebbe sicuramente prendere una piega diversa nel corso della lunga e assai calda sessione estiva di mercato. Guedes è un elemento che il Valencia ha messo sul mercato per fare cassa: servono infatti la bellezza di 40 milioni di euro per strapparlo alla squadra allenata da Bordalas, che non sembra voler accettare delle cifre che vadano al di sotto di questa valutazione.

Calciomercato Roma, Mourinho tradito

Certo, Mourinho da questo incontro si potrebbe sentire tradito da Mendes, che sembrava potesse indirizzare la carriera di Guedes nella Capitale. Ma come detto fino ad ora si tratta solamente di un incontro interlocutorio nel quale si sono messe sicuramente le basi per una possibile operazione di mercato, ma non c’è stata nessuna trattativa.

La Roma, insomma, rimane ovviamente sulle tracce dell’attaccante esterno che s’è messo in mostra soprattutto in questa stagione con i valenciani. E che potrebbe essere un innesto importante nella rosa dello Special One per l’anno prossimo. Vedremo come andrà a finire.