Calciomercato Roma, bomber gratis: Lazio e Milano tremano

La Roma è attenta anche ai possibili colpi a parametro zero per la prossima stagione: Lazio e Milano tremano. Il bomber può arrivare gratis

Il calciomercato estivo vedrà diversi addii nel panorama europeo a parametro zero. Quello più discusso degli ultimi tempi, ovviamente, è quello di Kylian Mbappe, con tanto di battuta anche da parte di Mourinho nell’ultimo post partita. Francese a parte, anche la Roma osserva con interesse quelli che potrebbero essere i colpi a costo zero nella finestra estiva per i trasferimenti.

Ovviamente un arrivo a parametro zero significherebbe un investimento ridotto e un’occasione da non perdere, soprattutto se si tratta di un big di Serie A. La Roma infatti sarebbe pronta a sfidare la concorrenza della Lazio e delle milanesi Inter e Milan per un colpo gratis.

Calciomercato Roma, Mertens a zero fa gola: sfida a Lazio, Inter e Milan

Per il Napoli quella che sta per concludersi potrebbe essere intitolata la stagione degli addii. Oltre al capitano Lorenzo Insigne, che si trasferirà al Toronto, in estate anche Dries Mertens potrebbe lasciare gli azzurri a parametro zero.

Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Scotto sul suo profilo Twitter, Mertens starebbe aspettando di scoprire quale sarà il suo ruolo nel Napoli della prossima stagione prima di prendere in considerazione altre destinazioni. Sulle sue tracce però ci sarebbero Lazio, Milan, Inter e anche la Roma, anche se al momento sembrerebbe essere indietro rispetto alle altre. Le qualità di Mertens e la sua importanza in zona gol è ormai nota a tutti e per la Roma sarebbe sicuramente un valore aggiunto nella prossima stagione, che alzerebbe sicuramente il livello qualitativo nella rosa a disposizione di Mourinho.