Calciomercato Roma, Mkhitaryan ha deciso: la data dell’annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, arriva la grande novità di giornata relativa al futuro di Henrix Mkhitaryan, la cui situazione contrattuale sta preoccupando non poco la piazza in questi mesi.

In una fase calcistica caratterizzata da numerosi addii a parametri zero, l’imminenza della scadenza del centrocampista armeno, indispensabile per Mourinho nel corso di questa stagione, non può di certo passare inosservata, complice la grande importanza di un elemento che, al di là dell’età leggermente avanzata, continua a suscitare interesse a plurime e nobili realtà.

In mattinata, ad esempio, vi avevamo raccontato dell’interessamento in Serie A per l’ex Manchester United che ha acuito quel sentimento di timore su citato e che in molti avevano già vissuto la scorsa estate. A poche settimane dall’annuncio di Mou sulla panchina giallorossa, iniziarono infatti a diffondersi rumors e paure circa la sua situazione, complice le reminiscenze di alcuni attriti tra il 77 e lo Special One durante le rispettive esperienze in Premier League.

La realtà è stata però un’altra. “Miki” si convinse, seppur al fotofinish, a rimanere all’ombra di quel Colosseo dove ha in questi anni finalmente trovato quella continuità e centralità che le ultime esperienze oltremanica avevano in parte depauperato. La relazione professionale con il tecnico non è mai stata problematica, come evidenziato dal minutaggio accumulato in questa stagione e le diverse occasioni in cui Mou abbia speso belle parole per la sua importanza all’interno del proprio scacchiere.

Calciomercato Roma, spunta la data dell’ufficializzazione del rinnovo di Mkhitaryan

Non è un caso, quindi, che dall’infortunio in quel di Leicester, Mourinho abbia cercato sin da subito di avviare un protocollo che ne permettesse un recupero celere ma intelligente, finalizzato al poterlo avere a disposizione per quella che si apprestava ad essere la curva finale di una stagione non priva di alti e bassi.

Sette giorni dopo, senza Henrix in campo, la Roma ha conquistato l’accesso in finale e tutti quanti a Trigoria sono al lavoro per poter permettere all’armeno quantomeno di essere in panchina per il delicatissimo e cruciale incontro di mercoledì sera. Troppo importante il suo valore e la sua intelligenza, come testimoniato dall’insistenza con la quale Mou ha cercato di convincerlo alla permanenza.

Non futilmente, aggiungiamo. Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport” l’ufficializzazione del rinnovo è ormai vicina e ci sarà dopo la finale di Tirana. Firmerà un biennale a cifre vicine a quelle da lui attualmente percepite e che raggiungono i 4 milioni, bonus esclusi. Nessun dietrofront previsto, secondo la suddetta penna, per un matrimonio che continuerà per il bene della parti in causa. Quello della Roma in primis.