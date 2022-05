Calciomercato Roma, terremoto Mkhitaryan: contatti con Inzaghi

L’attaccante della Roma ha il contratto in scadenza il 30 giugno, prima dell’inizio del calciomercato, e i nerazzurri sono interessati

I nerazzurri sono interessati a Henrikh Mkhitaryan. L’attaccante armeno della Roma ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, proprio prima dell’inizio del calciomercato. E la sua situazione rappresenta una delle più spinose nella rosa della Roma. Mourinho, infatti, vorrebbe trattenere l’ex Arsenal, che nella scorsa stagione aveva deciso di rinnovare per un solo anno, a cifre elevate, nonostante gli attriti con lo Special One avuti a Manchester. Le prestazioni in campo di Henrikh, poi, hanno convinto il tecnico portoghese, lasciando alle spalle gli avvenimenti degli anni passati. Così, dopo una prima stagione insieme, l’armeno si ritrova al centro dei piani di José, che ne ha fatto uno dei suoi principali alfieri.

Lo scorso anno, Henrikh aveva rinnovato il suo contratto in scadenza per un solo anno, anche a cifre abbastanza elevate. Un vero e proprio azzardo della società, che non voleva dividersi dal trentaduenne trequartista. Ora, però, Micki è diventato ancora più importante grazie a quel ruolo ricoperto magistralmente nei momenti di emergenza. L’ex Manchester United, infatti, ha giocato molte partite come regista davanti al difesa e in quel ruolo ha strappati tanti applausi, compresi quelli di Mourinho. L’allenatore portoghese, infatti, è arrivato al punto di eleggerlo come il migliore in quella posizione in tutta la squadra. Un matrimonio che sembrava essere felice, se non fosse stato per l’Inter, che è anche su Dybala.

Calciomercato Roma, Inzaghi ci prova per Mkhitaryan

Simone Inzaghi vuole trovare qualche rinforzo per il centrocampo dove, oltre ai tre titolari, non ci sono grandi alternative. Quando questi non sono stati in grado di garantire il solito livello di prestazioni, per infortuni o squalifiche o un calo di prestazioni, i nerazzurri sono andati in affanno. Per questo il tecnico dell’Inter è interessato a Mkhitaryan. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono stati dei contatti tra il giocatore e la società milanese. Oltre a questo, però, non si è andato oltre, con Inzaghi che ha valutato e apprezzato il profilo dell’armeno, arrivano sulla sua scrivania ad Appiano Gentile. Le richieste di Henrrikh sembrano, poi, molto alte – circa 4 milioni – con i nerazzurri che, invece, hanno bisogno di abbassare il monte ingaggi.