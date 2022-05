Torino-Roma, niente conferenza per Mou: il motivo

Torino-Roma, non ci sarà alcuna conferenza stampa per José Mourinho: svelato il motivo.

La Roma sbanca l’Olimpico Grande Torino, ottenendo tre punti che permettono ad Abraham e compagni di centrare matematicamente la qualificazione in Europa League. Prestazione importante fornita dai giallorossi, che dopo aver lasciato sfogare i granata nella prima mezz’ora, hanno colpito la compagine di Juric che si è fatta male con le sue stesse mani.

Glaciale Tammy Abraham , autentico fattore: l’attaccante inglese ha siglato una doppietta, e più in generale ha propiziato la maggior parte delle azioni offensive dei giallorossi. Sugli scudi anche Lorenzo Pellegrini e tutto il reparto difensivo, con un Veretout tornato a dettare legge in mezzo al campo. Insomma, non mancano i segnali positivi per Mou che, però, ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa nel post partita. Come rivelato da DAZN, infatti, il tecnico lusitano, che aveva già parlato due giorni fa con i cronisti, vuole focalizzare la propria attenzione solo sulla gara di Conference League contro il Feyenoord, mantenendo alta la concentrazione. Ragion per cui, lo Special One ha disertato sia le interviste con DAZN, sia la conferenza stampa.