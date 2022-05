Calciomercato Roma, non solo Lewandowski: il Barcellona sorprende Pinto

Il general manager della Roma è stato superato dall’allenatore del Barça che ha messo gli occhi su uno degli obiettivi per il calciomercato

Non è neanche cominciato il calciomercato che ci sono già i primi sgambetti da parte degli altri club. Tra qualche settimana va in scena il mercato estivo della Serie A, con le squadre italiane che potranno cominciare a muoversi per migliorarsi. Tra queste, ovviamente c’è anche la Roma che si trova subito a dover competere con diverse concorrenti. L’ultimo, poi, è un avversario di tutto rispetto, si tratta di Xavi Hernandez, mago del centrocampo del Barcellona, ora allenatore degli azulgrana. L’ex compagno di reparto di Iniesta e Busquets ha intenzione di migliorare il suo centrocampo e ha messo nel mirino un obiettivo di calciomercato della Roma.

Nella prossima stagione, Tiago Pinto ha intenzione di migliorare la linea mediana a disposizione di Mourinho. Lo Special One, infatti, vorrebbe avere almeno due giocatori in grado di apportare qualità e fisico al centrocampo. Un mediano e un regista, quindi, che sono stati ricercati anche in estate. Ad agosto, però tutti i tentativi non sono andati a buon fine. Obiettivo di quel periodo era Granit Xhaka, centrocampista svizzero dell’Arsenal, che ha preferito rimanere a Londra in questa stagione. Ora, invece, nella lista della spesa di Pinto c’è Marc Roca, del Bayern Monaco, che in Baviera non ha mai entusiasmato né i tifosi né l’allenatore. La sua mancanza di minuti giocati, ha spinto l’ex Espanyol a guardarsi intorno per non far arenare la sua carriera.

Calciomercato Roma, Xavi punta Roca: assalto in estate

Secondo quanto riporta Todofichajes.com, sulle tracce del mediano spagnolo, però, c’è anche Xavi. Il tecnico dei blaugrana ha intenzione di migliorare il suo centrocampo, ma visti i tentativi per Lewandowski che sono piuttosto dispendiosi, deve cercare di risparmiare il più possibile. Per questo ha messo nel mirino Roca che è in uscita dal Bayern Monaco. Anche se ha il contratto in scadenza nel 2025, Marc ha intenzione di mettere la parola fine alla sua avventura con i tedeschi. Così molte squadre si sono messe sulle sue tracce, come la roma che ora deve guardarsi dal Barcellona.