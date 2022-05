Calciomercato Roma, Spalletti si defila: via libera in Serie A

Calciomercato Roma, Spalletti si defila: via libera per Tiago Pinto per il colpo in Serie A. Ecco il vice Abraham per Mourinho

Sembrava potesse essere in vantaggio Spalletti. Ma a quanto pare, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, la dirigenza azzurra starebbe facendo delle valutazioni – e si starebbe anche guardando intorno, di conseguenza – per quello che potrebbe essere un colpo in attacco per la prossima stagione. Un elemento, sotto questo aspetto, interessa anche alla Roma di Mourinho, alla ricerca di un vice Abraham, che possa andare a sostituire chi, lì davanti, dovrebbe lasciare la maglia giallorossa.

Il nome che è girato nelle ultime settimane porta dritto all’austriaco Arnautovic del Bologna: ex giocatore dello Special One nell’era interista, il centravanti adesso alla corte di Mihajlovic ha fatto benissimo in questa annata ed è entrato nel mirino non solo dei giallorossi ma anche degli azzurri di De Laurentiis. Che, però, non sarebbero del tutto convinti della possibile operazione.

Calciomercato Roma, via libera Pinto

Il problema, stando a quanto scritto dal quotidiano romano, sarebbe intanto la non più giovanissima età di Arnautovic, che di anni ne ha 33. E poi ci sarebbe anche la questione economica, visto che l’ingaggio del calciatore è sicuramente importante. Insomma, via libera per Pinto che tra Shomurodov e Felix che appaiono in partenza, è alla ricerca dell'”usato sicuro” in attacco per regalare a Mou delle alterative valide nel corso della prossima stagione.

Arnautovic, senza dubbio, potrebbe rientrare nello scacchiere giallorosso. Ha dimostrato di possedere delle qualità sottoporta decisamente importanti: sono 14 le reti in Serie A quest’anno, in 33 presenze, più un assist messo a referto. Insomma, non avrebbe bisogno di nessun periodo di ambientamento e stando ai numeri garantirebbe un buon bottino di reti. In poche parole la Roma adesso potrebbe avere la strada spianata verso il colpo.