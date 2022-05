Calciomercato Roma, sorpasso Spalletti per il bomber

L’allenatore del Napoli vuole mettere i bastoni tra le ruote alla Roma per il prossimo obiettivo di calciomercato estivo

L’allenatore del Napoli ha messo al freccia e superato Tiago Pinto per i colpo di calciomercato estivo. A partire dal primo luglio, la Roma ha intenzione di migliorare la rosa per alzare l’asticella degli obiettivi già dalla prossima stagione. L’obiettivo di Mourinho, infatti, è quello di migliorare ogni anno e conquistare un passo in più verso i più importanti palcoscenici europei. Sulla stessa lunghezza d’onda sono anche i Friedkin che lo scorso anno a maggio hanno contattato lo Special One proprio con l’intento di vederlo guidare la Roma tra le big del continente.

Proprio per questo motivo, in estate ci si può aspettare un grande investimento da parte di Dan e Ryan che vogliono accontentare tutte le richieste di José. Il portoghese ha fatto una lista della spesa bella grande per Tiago Pinto, che dovrà cercare di portare a Roma qualcuno con le caratteristiche indicate nelle email di Mou. Il primo rinforzo dovrebbe arrivare sicuramente a centrocampo. In quel reparto, infatti, è mancato per tanto tempo un regista, qualcuno che fosse in grado di gestire il pallone e i ritmi di gioco. Un regista, quindi, che ha spinto Mourinho ad adattare in quella posizione Mkhitaryan, al centro di una trattativa di mercato, Cristante e Oliveira. Lo Special One, poi, vorrebbe ritoccare anche l’attacco, dove le alternative ad Abraham non stanno convincendo.

Calciomercato Roma, Napoli in vantaggio su Arnautovic

Proprio per sostituire uno tra Shomurodov e Afena-Gyan, Mourinho ha pensato di cercare in Serie A. Uno dei profili che piacciono tanto al tecnico portoghese è quello di Marko Arnautovic, austriaco del Bologna che è tornato in Italia dopo tante stagioni i Cina. L’ex Inter ha attirato l’attenzione della Roma, ma anche quella di altre squadre. Come riporta SportItalia, infatti, su di lui ci sono anche Napoli, Juventus e il Milan più defilato. Luciano Spalletti, però, sembra essere in pole position rispetto agli altri club, con i bianconeri che invece cercano qualcuno da affiancare a Dusan Vlahovic.