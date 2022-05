Calciomercato Roma, doccia gelata Mou: blitz a sorpresa

Calciomercato Roma, doccia gelata per Mourinho: l’assalto inaspettato che rischia di far saltare il banco e rovinare i piani.

La vittoria contro il Torino è stata per certi aspetti terapeutica per la Roma di José Mourinho, che ora può preparare con relativa serenità la sfida di Conference League contro il Feyenoord. Intanto, però, le manovre e le indiscrezioni di mercato cominciano a monopolizzare l’attenzione mediatica, e potrebbero rivelarsi gravidi di importanti conseguenze a stretto giro di posta.

Ricordiamo che tra gli obiettivi per puntellare il centrocampo giallorosso, Mou ha indicato anche Nemanja Matic, profilo che lo Special One ha avuto già modo di allenare. Il serbo non è affatto considerato incedibile dal Manchester United, e a fronte di un’offerta intrigante, potrebbe seriamente prendere in considerazione l’idea di fare le valigie. L’ex Chelsea – il cui approdo nella Capitale sarebbe sicuramente molto meno esoso rispetto a quello eventuale di Granit Xhaka o di un Douglas Luiz – sta cominciando a guardarsi intorno, e quella della Roma non sarebbe l’unica offerta sul piatto della bilancia.

Calciomercato Roma, anche il Fulham su Matic: le ultime

Sec0ondo quanto riferito dal The Sun, infatti, nelle ultime ore anche il Fulham avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare il terreno, deciso ad affondare il colpo per Matic nel caso in cui dovessero concretizzarsi i presupposti giusti. Il centrocampista ha apertamente dichiarato qualche settimana fa di essere pronto ad una esperienza, e il Fulham ha fatto irruzione nella trattativa, provando a beffare la concorrenza. La Roma al momento sembra aver guadagnato una posizione di vantaggio, ma molto dipenderà dalle mosse che in uscita riuscirà a piazzare Pinto. Accostato anche alla Juventus – senza troppa convinzione – per Matic “rischia” di profilarsi un vero e proprio duello di mercato: seguiranno aggiornamenti.