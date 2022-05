Calciomercato Roma, ha chiesto di rimanere: Mourinho spiazzato

La Roma attende la finale di Conference League ma guarda già al prossimo calciomercato: chiesta la permanenza e Mourinho spiazzato

Inevitabile pensare solo alla finale di Conference League che andrà in scena tra tre giorni. La Roma mercoledì 25 all’Arena Kombetare di Tirana affronterà il Feyenoord per portare a casa il primo trofeo europeo. Nel frattempo però c’è anche una sessione di calciomercato estiva che sta per aprirsi e dunque la società insieme a Tiago Pinto sono già al lavoro per portare rinforzi a Mourinho.

Saranno diversi i reparti in cui intervenire, in particolare la fascia destra difensiva, dove serve un’alternativa a Karsdorp che quest’anno è mancata. Nel mirino della Roma c’è già un obiettivo, che però potrebbe spiazzare con la richiesta di permanenza nell’attuale club.

Calciomercato Roma, Wan-Bissaka vuole rimanere allo United: tutto passa da Ten Hag

La Roma cerca rinforzi sulla fascia destra difensiva e il mirino da tempo sembrerebbe essere puntato su Aaron Wan-Bissaka, terzino destro del Manchester United. Quest’anno, con i vari cambi di allenatore, il calciatore inglese non è stato fortunato, scivolando in fondo alle gerarchie dei ‘Red Devils’. Con contratto in scadenza nel 2024, il suo futuro continua a essere in bilico, ma lui sembrerebbe sicuro della decisione da prendere.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, Wan-Bissaka vorrebbe rimanere al Manchester United e guadagnarsi la fiducia di Ten Hag, nuovo tecnico dello United. Questa decisione potrebbe così complicare i piani della Roma e di Mourinho. L’ultima parola sul futuro del calciatore inglese rimane al nuovo tecnico Erik Ten Hag, che deciderà se contare su di lui o lasciarlo partire.