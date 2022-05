Conoscere il Feyenoord, Guus Til: il fantasista da 21 gol in stagione

Manca sempre meno alla finale di Tirana tra Roma e Feyenoord. Tra gli olandesi milita Guus Til, il fantasista da oltre venti gol in stagione

Il campionato è terminato, non ci sono più priorità a cui pensare, la finale di Tirana è adesso l’unico pensiero nella mente della Roma e dei romanisti. Mancano solo tre giorni all’atto finale di Conference League dove i giallorossi affronteranno il Feyenoord.

Sarà una finale sicuramente difficile per la squadra di Mourinho, contro un avversario che è cambiato molto dai sedicesimi di finale di Europa League del 2015, ultima volta in cui le due squadre si sono affrontate, con il passaggio del turno della Roma. Adesso tra le fila della rosa di Slot c’è anche Guus Til, il fantasista versione bomber sul quale Mourinho dovrà preparare la retroguardia giallorossa.

Conoscere il Feyenoord, fantasia e senso del gol: le caratteristiche di Guus Til

Arrivato in prestito dalla Spartak Mosca, Guus Til ha subito conquistato il Feyenoord e i suoi tifosi. Trequartista classe ’97, nato nello Zambia ma naturalizzato olandese, ha nella corsa e nell’inserimento le due caratteristiche migliori.

In questa stagione è stato il capocannoniere del Feyenoord in campionato con ben 15 reti e 3 assist messi a segno. Piedi buoni, può calciare sia di destro che di sinistro, velocità importante e senso dell’inserimento che gli permette di farsi trovare spesso al posto giusto nel momento giusto per mettere in rete il pallone. In totale in questa stagione ha totalizzato 21 reti, di cui sei solo nelle qualificazioni alla Conference League. Dunque un pericolo per la retroguardia della Roma, che Mourinho dovrà studiare bene.