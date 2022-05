Calciomercato Roma, trovato il vice Abraham: bastano 15 milioni

Si avvicina l’apertura della prossima sessione di calciomercato estiva e la Roma potrebbe mettere nel mirino un bomber: bastano 15 milioni

Sta per concludersi la prima stagione di José Mourinho sulla panchina della Roma. Di passi in avanti se ne sono visti rispetto allo scorso anno. In primis, la Roma è riuscita a qualificarsi alla prossima edizione di Europa League. Poi, forse la cosa più importante, tra due giorni i giallorossi affronteranno a Tirana la finale di Conference League contro il Feyenoord, per portare a casa un trofeo mai vinto prima e riempire nuovamente la bacheca dopo 14 anni di digiuno.

Nel frattempo si avvicina anche la prossima sessione estiva di calciomercato e la Roma dovrà certamente intervenire su più fronti. Per rinforzare l’attacco però l’occasione potrebbe arrivare dalla Germania, dove un bomber sarebbe pronto a fare il grande salto e la situazione contrattuale potrebbe abbassare anche il prezzo del cartellino.

Calciomercato Roma, idea Embolo: il bomber svizzero può lasciare il Moenchengladbach

Il calciomercato estivo è ormai alle porte, la concentrazione è inevitabilmente tutta sulla finale di Conference League, ma la società nel frattempo lavora anche per la prossima finestra per i trasferimenti. Tra i giocatori che potrebbero finire nel mirino della Roma potrebbe esserci anche Breel Embolo.

L’attaccante svizzero classe 1997 in questa stagione ha collezionato 31 presenze con la maglia del Borussia Moenchengladbach, mettendo a segno 11 gol. Il contratto con il club tedesco però scadrà a giugno 2023. Dunque questa estate potrebbe essere l’ultima per la società per monetizzare una sua cessione. Dunque la Roma potrebbe valutarlo per il ruolo di vice Abraham, visto che per una cifra intorno ai 15 milioni Embolo potrebbe anche partire. Poi la possibilità di giocare una coppa europea, cosa che con il ‘Gladbach’ non potrà fare, potrebbe anche incentivare il bomber a fare le valigie direzione capitale.