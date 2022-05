Calciomercato Roma, 15 milioni e sorpasso Juventus

Calciomercato Roma, 15 milioni pronti sul piatto e sorpasso Juventus. Cherubini insidia Pinto nella corsa all’esterno

Anche la Juventus vorrebbe arrivarci. Non solo la Roma, che in più di un’occasione, per rinforzare la prima linea ci ha pensato. Insomma, i bianconeri di Cherubini sembrano legati a doppio filo a quelle che possono essere le possibili operazioni dei giallorossi. Senza dimenticare che anche per Zaniolo ci potrebbe essere un intreccio di mercato nelle prossime settimane.

Ma, adesso, la questione porta il nome di Kostic, l’esterno dell’Eintracht Francoforte, classe 1992, che la scorsa estate è stato vicinissimo anche alla Lazio di Sarri che poi decise di virare su Zaccagni. Adesso, dopo aver portato il club tedesco a vincere l’Europa League, l’esterno offensivo vorrebbe cambiare aria, e magari giocare la Champions con una squadra diversa dalla sua, per andare avanti il più possibile. E allora anche la Juve ci starebbe pensando.

Calciomercato Roma, l’offerta della Juve per Kostic

Un affare da 15 milioni di euro secondo le informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport questa mattina. Un affare al quale la Roma ci ha sicuramente pensato e che potrebbe tornare caldo nelle prossime settimane dopo la finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord. Kostic ha qualità. garantisce un certo numero di reti, e si troverebbe sicuramente bene in quel 4-2-3-1, marchio di fabbrica di Mourinho, sistema tattico che il portoghese, qualora avesse gli uomini giusti a disposizione, potrebbe rispolverare il prossimo anno.

Non sarà facile, come detto: perché dopo le ottime prestazioni europee Kostic ha anche delle pretendenti in Premier League. E questo inserimento della Juventus potrebbe anche fare la differenza. Ma la Roma ha Mou in panchina, una garanzia per tutti. Il suo carisma, nella prossima sessione di mercato, si potrebbe anche rivelare determinante.