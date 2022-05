Calciomercato Roma, “titolo di coda”: trionfo e addio

Calciomercato Roma, lo scudetto al Milan fa piacere anche a Pinto, che probabilmente avrà un problema in meno la prossima estate

Lo scudetto che potrebbe far gioire anche Pinto che potrebbe avere un problema in meno la prossima estate. Il trionfo del Milan apre sicuramente al possibile accordo per il riscatto di Florenzi. Con Maldini che potrebbe così accontentare Pioli anche in questa scelta. Sicuramente, il tecnico che si è preso il tricolore, se lo merita qualche regalo.

Uno potrebbe essere appunto l’ex Roma, arrivato a Milano in prestito con diritto di riscatto. Dopo l’infortunio, che sembrava potesse mettere un freno alla conclusione dell’operazione di mercato, nel finale di stagione Florenzi è tornato protagonista, segnando anche in quel di Verona il gol che ha messo la parola fine alla partita, uno degli ultimi ostacoli rossoneri verso il trofeo. Insomma, l’affare si dovrebbe fare.

Calciomercato Roma, Florenzi va verso il riscatto

La scorsa estate Roma e Milan avevano trovato un accordo per il riscatto di Florenzi sulla base di 4,5 milioni di euro. Si è parlato anche di uno sconto voluto da Maldini. E quasi sicuramente il responsabile dell’area tecnica rossonera lo chiederà ancora al gm portoghese della società giallorossa. Ci sono pochi dubbi che le parti, qualora davvero così fosse, troveranno comunque un accordo, anche perché Florenzi ormai da un poco di tempo non rientra più in nessun modo nei programmi di Mourinho che, appena arrivato, ha fatto capire che non punta su di lui.

Gode quindi anche Pinto: un pensiero in meno, un esubero in meno da piazzare, uno stipendio in meno da pagare per i prossimi anni ad un calciatore che ha vinto un tricolore anche con merito. Ma le strade tra Florenzi e la Roma si erano divise da un po’. E allora giusto così. Senza nessun rammarico.