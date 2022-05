Calciomercato Roma, futuro Dybala: “La firma entro dieci giorni”

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio su Paulo Dybala. Il suo futuro sembra ormai essere delineato. Tutti gli aggiornamenti.

Dell’argentino si sente ormai parlare da tempo e, restando in ottica giallorossa, i primi rumors relativi ad un possibile interessamento per l’ormai ex 10 bianconero iniziarono a diffondersi a partire dallo scorso gennaio. Un po’come accaduto venerdì con Bremer, al netto di traduzioni inizialmente non felicissime, in occasione del maledetto Roma-Juventus non sfuggì lo scambio di battute tra la Joya e José Mourinho.

L’importanza del nome del mister capitolino ha in quest’ultimo anno portato a sperare in scenari di mercato e ricostruzioni che fino a qualche tempo fa sarebbero risultate quantomeno come ardite. In realtà, da quel 4 maggio 2021, abbiamo imparato a capire che dietro il silenzio dei Friedkin si cela grande concretezza.

Proprio in nome di quest’ultima e del curriculum di quel José da Setubal, tutti gli scenari che sembravano poter portare Paulo in giallorosso hanno perso pian piano perso quella patina di utopia che inizialmente ricopriva loro, senza per questo però essere epurati dalla consapevolezza della grande difficoltà della trattativa legata ad una concorrenza non proprio esigua.

Ciò che è certo è che a differenza degli scorsi anni, non ci sarà da trattare con la Juventus. L’investimento Dybala andrebbe fatto solo sul contratto. Indubbie, poi, quelle sue qualità e capacità che lo renderebbero centrale all’interno del neonato progetto sotto l’egida di Mou, nonostante alcuni limiti fisici e caratteriali che ne hanno impedito l’ascesa sull’acme del calcio europeo negli anni torinesi.

Calciomercato Roma, fra 10 giorni l’annuncio di Dybala all’Inter: il Corriere della Sera non ha dubbi

Il recente annuncio di Totti circa la sua possibile ingerenza in una trattativa che assumeva sempre più vigore aveva poi acuito le speranze dei romanisti che, memori anche di quanto accaduto qualche primavera fa con Conte prima e Barella poi, non hanno mai perso quell’atteggiamento di cautela nascente anche dalla consapevolezza di quello che vorrà essere il modus operandi dei Friedkin.

I texani hanno intenzione di proseguire la strada della serietà, senza mai perdere di vista l’obiettivo della sostenibilità. Quest’aspetto, unitamente alla fila di pretendenti per l’argentino, corrobora dunque la tesi di chi, pur comprendendo che vedere Dybala alla Roma non sia un puro sogno, ammette che non sarà proprio facile regalare una “Joya”così grande ad una piazza di certo non poco degna di un regalo di queste dimensioni.

Aggiornamenti e novità ci saranno sicuramente nel prossimo futuro e, secondo “Il Corriere della Sera“, mancherebbe ormai pochissimo per arrivare ad una svolta. L’edizione odierna sottolinea infatti come Marotta abbia individuato in quel ragazzino prelevato quasi otto anni fa da Palermo e ormai divenuto uomo il giusto elemento per poter riconquistare uno scudetto scucito dai cugini milanisti.

Il sipario delle colonne di stamane recita così, in modo sicuro quanto sentenzioso. “L’acquisto di Dybala (da parte dell’Inter ndr) sarà annunciato nel giro di 10 giorni”. Una posizione netta e precisa che non cambia però l’atteggiamento dei tifosi, sia lombardi che capitolini. C’è ancora da pazientare un po’, prima di assistere alla scelta definitiva di uno dei giocatori più contesi del prossimo trimestre estivo.