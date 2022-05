Calciomercato Roma, Dybala ora o mai più: incontro e svolta

Calciomercato Roma, si surriscaldano le voci legate alla prossima squadra di Paulo Dybala. L’incontro che può segnare la svolta.

I giorni di Paulo Dybala. Da quando la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto della “Joya” in scadenza nel 2022, per provare ad avviare un nuovo ciclo, chiaramente il profilo dell’attaccante argentino si sta prendendo le luci della ribalta e l’attenzione dei riflettori. L’Inter è da tempo sulle tracce dell’ex Palermo, ma i nerazzurri devono ancora sciogliere dei nodi importanti prima di piazzare l’affondo decisivo che orienti in maniera definitiva l’evolvere della situazione.

Nel mentre, anche la Roma avrebbe cominciato a muovere dei passi concreti, stando alle indiscrezioni che rimbalzano dall’Argentina. Per i giallorossi non sarà di certo facile competere con le altre pretendenti all’ex vicecapitano della Juve, ma il fattore Mourinho potrebbe rivelarsi decisivo. Andranno, però, soddisfatte le richieste economico de “U Picciruddu”, al quale l’Inter sembra sia disposta a corrispondere un quadriennale a circa 6 milioni più bonus a stagione, che però al momento non può essere formalizzato vista la fase di stallo che sta condizionando i movimenti in uscita dei nerazzurri.

Calciomercato Roma, incontro Inter-Dybala: le ultime

Come riferito da Fabrizio Biasin, da sempre molto informato sulle vicende in casa Inter, giovedì potrebbe configurarsi come un giorno chiave in ottica pianificazione futura. Marotta, infatti, tra poco meno di 48 ore aspetta non solo di capire quale possa essere la risposta di Ivan Perisic, sul quale vigila anche la Juve, ma potrebbe incontrare anche l’entourage di Dybala. Il motivo? Facile intuirlo. I meneghini vogliono tastare fino in fondo la situazione, per capire se esistano i presupposti per trovare un’intesa con il calciatore, non solo sulle cifre d’ingaggio, ma anche sulla durata del contratto. Insomma, lavori in corso, con la Roma che continua a restare alla finestra…