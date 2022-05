Calciomercato Roma, addio con “recompra”: scambio in Serie A

Calciomercato Roma, Pinto ci prova con uno scambio: l’ultima indiscrezione riferisce della possibilità di mettere le mani sul nuovo play.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Feyenoord, e la tensione è chiaramente palpabile. In palio, la conquista di quella Conference League che sin dalla scorsa estate era stato individuato come un obiettivo tangibile, da provare ad “azzannare” a tutti i costi. Tuttavia, con la stagione ormai agli sgoccioli, le voci e le indiscrezioni di mercato continuano a tenere banco.

Da tempo sono stati individuati gli obiettivi di Tiago Pinto, la maggior parte dei quali non può non passare da un restyling della zona nevralgica del campo. Oltre ai “big” Matic, Douglas Luiz e Xhaka, il general manager giallorosso continua a vagliare altre piste, ingolosito dalla possibilità di inserire nelle eventuali trattative, alcuni dei talenti che lo “Special One” ha lanciato in prima squadra: è il caso, ad esempio, di Afena-Gyan, che stando agli ultimi rumours, sarebbe finito prepotentemente nel mirino del Sassuolo.

Calciomercato Roma, scambio con il Sassuolo per arrivare a Maxime Lopez

Come evidenziato da ghanasoccernet.com, infatti, l’attaccante ghanese classe ‘2003 potrebbe rivelarsi un’occasione importante per i neroverdi, con Carnevali che starebbe meditando una prima offerta. L’interessamento degli emiliani non è nuovo, anche perché il Sassuolo si sarebbe reso protagonista di sondaggi esplorativi per Afena-Gyan già dallo scorso aprile. Originale, semmai, la maxi trattativa che potrebbe nascere sull’asse Roma-Reggio Emilia: Pinto, infatti, sarebbe intenzionato a cogliere la palla al balzo, provando ad intavolare uno scambio con il Sassuolo per arrivare a Maxime Lopez, mettendo sul piatto della bilancia proprio il cartellino di Afena, valutato circa 5 milioni di euro.

Da capire eventualmente la formula del trasferimento, con Carnevali intenzionato a “spuntare” un prestito con opzione di acquisto a titolo definitivo. Dal canto suo, la Roma non vorrebbe perdere totalmente il contratto sul nativo di Sunyani, e a tal fine ci sono concrete chances che venga inserita una clausola di rifirma. Staremo a vedere come evolverà la situazione.