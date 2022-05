Calciomercato Roma, l’Inter non molla Mkhitaryan: incontro in giornata

Calciomercato Roma, riunione e incontro fissato. Tutti gli aggiornamenti sul futuro di Mkhitaryan.

In una stagione “normale”, in questi giorni si sarebbe parlato di mercato con molto più vigore rispetto a quanto stia accadendo attualmente. Certo, la questione Dybala ha catalizzato non poca attenzione ma è indubbio che il pensiero della piazza tutta sia a quello impegno di domani, in quel di Tirana, contro il Feyenoord. A pochi minuti dagli aggiornamenti provenienti da Trigoria circa le condizioni del 77, riferiamo di seguito novità non trascurabili relativi a quello che sarà poi il suo futuro dopo Tirana.

Tornando alla stagione fin qui disputata, ben vengano, però, campionati così, volti a cancellare quella “normalità” che ha contraddistinto il recente passato giallorosso e che ha portato nelle ultime settimane a sottolineare la singolarità dell’approdo della Roma in una finale europea. Non accadeva da trentun anni, è vero, ma non è un caso che questo scenario si sia concretizzato proprio nella prima stagione di un mister chiamato José Mourinho e che mai nessuno si sarebbe aspettato di veder seduto sulla panchina dei capitolini.

Anche per esorcizzare una paura e un pensiero più che giustificati, però, le ultime ore hanno regalato non poche novità sul fronte degli acquisti. Circa dodici mesi fa, in questo periodo, Tiago Pinto poneva le basi per quel processo di epurazione felicemente condotto e concluso poi solo a settembre, affrontando al contempo una questione con la quale dovrà confrontarsi nuovamente ad un anno esatto di distanza.

Calciomercato Roma, l’Inter non molla Mkhitaryan: incontro tra Marotta e Inzaghi

Ci riferiamo al rinnovo di Henrix Mkhitaryan, il cui nome ha nel recente passato saturato colonne di giornali e siti web circa i tempi e la prassi di recupero, al fine di garantire lui non solo un pass per Tirana ma anche la possibilità di sedere quantomeno in panchina. Agli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni, si aggiungano le novità non propriamente legate all’aspetto fisico e sportivo ma a quello che sarà il suo futuro. L’armeno ha dimostrato, nonostante i 34 anni di età, di essere un giocatore ancora determinante e fondamentale e lo stesso Mourinho non ha mai nascosto la propria volontà di allenarlo anche in futuro.

La speranza è quella di poter trovare un accordo, proprio come accaduto a maggio 2021, quando l’ex Manchester United espresse il proprio benestare al fotofinsh, legandosi per altri dodici mesi alla causa giallorossa. Situazione contrattuale ed età hanno però suscitato l’attenzione dell’Inter che non avrebbe ancora mollato la presa.

Secondo Calciomercato.com, è quest’oggi previsto un meeting tra Marotta e Inzaghi per disquisire delle varie questioni da affrontare in vista della rosa futura. Se Dybala sarà sicuramente all’odg, anche il numero 77 sarà motivo di confronto e discussione in casa nerazzurra, del quale si parlerà per valutare se e in che modo sarà possibile fargli cambiare maglia ma non campionato nei prossimi mesi.