Calciomercato Roma, Zaniolo e Gonçalo Guedes: doppio indizio bookmaker

Il conto alla rovescia per la finale di Conference League sta per terminare, e mentre i tifosi giallorossi sognano finalmente di vincere un trofeo continuano le voci di calciomercato che riguardano inevitabilmente anche la squadra di Mourinho. La partita contro il Feyenoord è senza dubbio un bivio importante, ma la qualificazione in Europa League è già al sicuro e il general manager Tiago Pinto sta già iniziando a costruire la rosa per la prossima stagione che dovrà essere migliorata in tutti i reparti.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!