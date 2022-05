Calciomercato Roma, tiro mancino Spalletti: “Richiesta ufficiale e prezzo fissato”

Calciomercato Roma, il Napoli è pronto a giocarsi il tutto per tutto per provare a beffare la concorrenza: richiesta ufficiale e risposta immediata.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Feyenoord, e la tensione è inevitabilmente palpabile. I giallorossi – reduci da una stagione nella quale sono riusciti comunque a piazzarsi sesti, centrando la qualificazione in Europa League senza eccessivi patemi d’animo, vogliono concludere al meglio un percorso iniziato ad agosto, riportando in Italia un trofeo in campo internazionale che manca dalla vittoria della Champions League da parte dell’Inter, griffata proprio dallo Special One.

Intanto, le manovre in casa giallorossa infervoro senza soluzione di continuità, con Tiago Pinto che è già al lavoro per provare a soddisfare le richieste dello Special One. Oltre a rintuzzare la difesa e la mediana, reparti per i quali sono stati “promessi” degli acquisti da mesi, il General manager dei capitolini dovrà essere molto bravo a capitalizzare le occasioni che si presenteranno per rimpolpare il reparto offensivo. Con Felix Arena Gyan in odore di prestito e un Eldor Shomurodov che ha faticato a vedere il campo con una certa continuità, è chiaro che a Mou una seconda punta di spessore, in grado di agire alle spalle di Abraham con il quale poter dialogare a tutto campo, possa fare molto più che comodo. Le mosse della Roma, in tal caso, potrebbero incrociarsi a stretto giro di posta con quelle del Napoli di Luciano Spalletti.

Calciomercato Roma, scacco matto Napoli: “Blitz ufficiale per Deulofeu”

Nel mirino dei giallorossi è finito da tempo Gerard Deulofeu, per il quale i due club della Capitale avrebbero già effettuato dei sondaggi esplorativi, allo scopo di tastare la situazione. L’attaccante spagnolo dell’Udinese, legato ai friulani da un contratto in scadenza nel 2024, fa gola però anche al Napoli, dal momento che i partenopei sono alle prese con il difficile compito legato alla sostituzione di Lorenzo Insigne, volato in Canada. A tal proposito, il giornalista del Messaggero Veneto, Stefano Martorano, intervenuto nel corso della trasmissione Calcio Napoli 24 Live, ha fornito interessanti ragguagli:

“Deulofeu è stato chiesto ufficialmente da Giuntoli all’Udinese. Il club friulano è disposto a cederlo, così come il calciatore vorrebbe approdare in un club prestigioso. Dal momento che ha perso Insigne, Spalletti ha pensato subito ad un giocatore come Deulofeu perché gli piacciono profili di questo tipo: l’Udinese chiede non meno di 20 milioni di euro.”