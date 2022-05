Calciomercato, il grande ex lancia la volata: “Roma perfetta per Dybala”

Calciomercato, il grande ex lancia la volata a Tiago Pinto: “La Roma sarebbe perfetta per Dybala”. Non si muove quindi solo Totti per la Joya

Sì, Totti si è mosso in prima persona, lanciando diversi segnali. Ma a quanto pare non è il solo ad essere interessato al futuro di Paulo Dybala, l’attaccante argentino che la Juventus ha scaricato e sul quale la Roma ci avrebbe messo gli occhi addosso valutando il possibile affare a parametro zero. Dalle colonne di Repubblica infatti ha parlato il grande ex, Mire Pjanic, che ha praticamente lanciato la volata a Tiago Pinto.

Sì, anche il bosniaco ha detto la sua, dopo ovviamente aver parlato in maniera importante della sua esperienza in giallorosso. Proprio nel merito di questo, Pjanic ha detto: “Difficile vincere a Roma? Sì e no, la passione che c’è non la trovi da nessun’altra parte e a volte diventa pressione. Ma quest’anno vedo sintonia tra i tifosi e Mou. E se arrivano qualcuno potrebbe sicuramente ambire a qualche altro posto.

Calciomercato, volata Pjanic per Dybala

E chi sarebbe quindi l’innesto giusto? Quello che potrebbe regalare ai tifosi della Roma un sogno importante? Pjanic non ha nessun dubbio, ed è praticamente sulla stessa scia di Totti, che si è espresso in tempi non sospetti spingendo per Dybala. “Sarebbe perfetto per la Roma e la Roma sarebbe perfetta per lui ” ha sentenziato Mire. “E, da quello che vedo, la società eve fare un passo in più, qualche campione in più. E calciatori come Dybala migliorano sicuramente le squadre. Il giallorosso potrebbe essere una soluzione e mi farebbe davvero piacere vederlo lì”.

Insomma, nonostante quanto scritto dalla Gazzetta questa mattina, la Roma non molla proprio il possibile colpo argentino. Dybala rimane un obiettivo. Ma se ne comincerà a parlare da domani. Stasera c’è un appuntamento con la storia.