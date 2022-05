Calciomercato Roma, Inter insaziabile: doppia beffa Mourinho

Calciomercato Roma, l’Inter è insaziabile e sarebbe pronta a piazzare la doppia beffa per Mourinho. Le ultime che arrivano dalla Gazzetta

Doppia beffa per lo Special One. Almeno stando alle indicazioni che arrivano questa mattina dalla Gazzetta dello Sport in edicola. Insomma, l’Inter fa davvero sul serio non solo per Dybala – l’argentino è stato accostato anche ai giallorossi per il prossimo anno – ma vorrebbe strappare un calciatore fondamentale nello scacchiere dell’allenatore portoghese. Ma facciamo un poco d’ordine.

La prima questione riguarda la Joya: l’argentino in uscita dalla Juventus a parametro zero è un obiettivo di Marotta, che ormai ha abituato a questi colpi senza pagare i cartellini. Al momento la trattativa è in standby, ma nel summit nerazzurro di ieri al quale era presente anche Simone Inzaghi si è parlato pure dell’ex bianconero. Magari l’Inter potrebbe abbassare un poco l’offerta (da 6 all’anno a 5,5 più i bonus) ma un affondo si farà. Anche perché a quanto pare ci sarebbe pure il gradimento del calciatore a un trasferimento.

Calciomercato Roma, occhi su Mkhitaryan

E poi c’è la questione Mkhitaryan. L’armeno – che oggi sarà in campo dal primo minuto – ha un contratto in scadenza tra poco più di un mese e ancora non ha rinnovato. Marotta annusa anche questo colpo a parametro zero. La Gazzetta spiega che il rinnovo non ci possa essere per tempo, e cioè prima della naturale scadenza, e la società nerazzurra si vorrebbe inserire proprio in questo intervallo per farlo diventare un calciatore da regalare a Inzaghi come un titolare aggiunto.

Occhi aperti quindi per Pinto in tutto questo, che dopo la finale di questa sera dovrà sicuramente concentrarsi sulle trattative per la prossima stagione. Tenendo presente inoltre che il primo colpo sarebbe in canna: a destra infatti il rinforzo sarebbe stato individuato in Celik.