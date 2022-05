Calciomercato Roma, svolta a destra: ecco il colpo per Mourinho

Calciomercato Roma, svolta a destra: ecco il primo colpo per Mourinho. Ritorno di fiamma e chiusura dell’operazione

Eccolo il primo colpo della Roma per la prossima stagione. Un ritorno di fiamma visto che se n’era parlato con insistenza anche la scorsa estate ma poi non ci sono state le basi per chiudere l’operazione. Adesso però le cose sono cambiate, con la sensazione che tutto possa andare realmente per il verso giusto.

Non è una cosa segreta che i giallorossi cerchino a destra un elemento che possa aiutare Karsdorp a rifiatare in alcuni momenti della stagione. Tanti i sondaggi fatti fino al momento, con un nome anche in Italia che è girato, quello di Molina dell’Udinese. Ma secondo Enrico Camelio, che ha parlato alla Tv di calciomercato.it, l’esterno difensivo arriverà dalla Francia.

Calciomercato Roma, colpo Celik

Tenendo presente che Maitland-Niles verrà rispedito all’Arsenal, e che Florenzi sarà quasi sicuramente riscattato dal Milan dopo che i rossoneri hanno vinto lo scudetto, serve senza ombra di dubbio un esterno. Individuato in Celik, turco, classe 1997, che gioca nel Lilla in Francia. Come detto prima la Roma ci aveva provato anche lo scorso anno, ma le richieste erano sembrate esagerate.

Adesso, con un contratto in scadenza tra un anno, il club francese non può sicuramente chiedere la luna per il cartellino del calciatore e Pinto sarebbe così pronto a tentare l’assalto, quello definitivo, nelle prossime settimane. Ovviamente la testa oggi è solamente alla finale di Conference in programma a Tirana (qui le possibili scelte) ma dalla prossima settimana, dopo un summit con il tecnico, verranno comunque gettate le basi per la prossima stagione. E Celik potrebbe essere il primo rinforzo dei giallorossi.