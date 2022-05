Roma-Feyenoord, dove vederla in Diretta Tv in chiaro e in streaming

Roma-Feyenoord, ecco dove seguire l’attesissima finale di Tirana, in diretta Tv in chiaro e non solo. A seguire tutte le informazioni.

Siamo ormai giunti al capitolo finale della prima stagione di Mourinho all’ombra del Colosseo. Il campionato di è di fatto concluso cinque giorni fa, in quel grande Olimpico di Torino dove Pellegrini e Abraham hanno chiosato degnamente la stagione in patria centrando uno dei due obiettivi rimasti ai giallorossi in questo spezzone finale di stagione.

Tutto pronto a Tirana per Roma-Feyenoord, epilogo della Conference League, appuntamento al quale i giallorossi si presentano consci della proprio forza, ma allo stesso tempo con la consapevolezza di dover tenere alta la guardia, per evitare spiacevoli cali di concentrazione. Sono in tanti che sul web si stanno affannando a cercare informazioni in merito a dove e come vedere la finale di Tirana in tv e in streaming: ecco la risposta a tutte le vostre domande.

Diretta Tv Roma-Feyenoord: dove vederla in chiaro e in streaming

Roma-Feyenoord sarà visibile in chiaro in diretta tv su Tv8, che chiaramente metterà a disposizione anche il servizio streaming. Tuttavia, sarà possibile vedere il match di Tirana anche su Sky e DAZN: ovviamente tale servizio è riservato unicamente agli abbonati.