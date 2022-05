Roma-Feyenoord, i tifosi raggiungono lo stadio – VIDEO

Roma-Feyenoord, ecco gli ultimi aggiornamenti da Tirana a poco più di due ore dal fischio di inizio.

Nel pomeriggio odierno sono arrivate non poche novità relative all’attesissima finale tra gli uomini di Mourinho e gli olandesi allenati da Slot, prossimi a contendersi la vittoria della neonata manifestazione Uefa Conference League. Già ieri erano arrivate buone notizie relative ad Henrix Mkhitaryan, alle quali hanno quest’oggi fatto seguito gli ultimi aggiornamenti di formazione in attesa di quelle ufficiali.

Dalla Capitale, intanto, è arrivata la notizia relativa al sold out dello Stadio Olimpico che ha quest’oggi registrato l’ultima saturazione della stagione con la gran differenza, però, che Karsdorp e colleghi non saranno sul prato dell’impianto capitolino bensì in Albania. Al di là di scaramanzie e delle iniziali problematiche legate al trasporto, molti si sono convinti a seguire la gara dall’arena giallorossa. E intanto, arrivano nuovi aggiornamenti dall’Albania.

Roma-Feyenoord, tifosi in zona stadio ma cancelli ancora chiusi – VIDEO

In queste ore vi avevamo detto della vera e propria corsa al biglietto che si era generata nella fan zone di tifosi e a ridosso della struttura ospitante gli almeno 90 minuti di questa sera. Intanto, in questi minuti la frange giallorossa ha lasciato la regione dedicata al raccoglimento pre-gara e si è appropinquata all’esterno della Kombetare Arena. I tifosi sono in questo momento fuori i cancelli, i quali non sono però stati ancora aperti.

Solo intorno alle 19 la situazione si è sbloccata con l’apertura e l’afflusso del popolo romanista all’interno della struttura.