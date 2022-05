Roma-Feyenoord, fallo e faccia a faccia: Smalling a muso duro

Roma-Feyenoord, alta tensione sul finire del primo tempo, quando Smalling ha avuto uno scontro (verbale e non) con Dessens.

Da pochi istanti è terminato il primo tempo di Roma-Feyenoord, che vede attualmente i giallorossi condurre le operazioni a seguito della rete da rapace d’area di rigore di Nicolò Zaniolo, che ha stappato la partita con una giocata d’alta scuola.

Prima frazione di gioco sostanzialmente equilibrata, nella quale la compagine di Mou è stata molto brava a capitalizzare la prima vera e propria palla goal orchestrata da Pellegrini e compagni, che, però, hanno concesso davvero poco agli olandesi. Il solo Dessers ha provato a rendersi pericoloso se non altro impegnando “psicologicamente” la retroguardia di Mou. In occasione di una delle poche sortite del bomber del Feyenoord, quest’ultimo è stato affrontato vis a vis da Chris Smalling, all’indirizzo del quale si era rivolto con fare minaccioso, dopo essere stato anticipato dall’inglese in una delle classiche letture dell’ex United. I due si sono per qualche secondo beccati, sfiorando anche un faccia a faccia che, però, è stato sventato dal rapido sopraggiungere dei compagni di squadra. Ad essere ammonito, però, è stato Lorenzo Pellegrini, che ha protestato all’indirizzo del direttore di gara.