Roma-Feyenoord, l’arrivo di Francesco Totti allo stadio – VIDEO

Il fischio d’inizio di Roma-Feyenoord è ormai sempre più vicino. Arrivato allo stadio anche Francesco Totti.

La resa dei conti è arrivata. Si sta per alzare il sipario su Roma-Feyenoord, finale di Conference League che si preannuncia equilibrata e ricca di colpi di scena. Un appuntamento che gli uomini di Mourinho non vogliono assolutamente fallire, per arricchire una stagione che comunque ha già offerto spunti molto interessanti, nella quale si è evidenziata una crescita in termini di coesione di squadra non indifferente.

Il parter allo stadio si sta via via gremendo. Presente anche Francesco Totti, che è possibile intravedere all’interno dell’auto, in camicia. Anche il “Pupone” darà sicuramente il suo contributo dagli spalti, per provare a riportare a Roma un trofeo internazionale che manca da tanto, troppo tempo.