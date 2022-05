Calciomercato Roma, decisione Dybala: ostacolo per l’Inter

Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da decidere. Roma e Inter si sfidano per la ‘Joya’ argentina, ma spunta un ostacolo

Tutto ancora in ballo nel futuro di Paulo Dybala. La certezza sul futuro dell’attaccante argentino al momento è solo una ed è nota da tempo, ovvero che lascerà la Juventus. Un addio sicuramente doloroso per il calciatore, che ora però è in cerca di una nuova avventura. Le pretendenti ovviamente non mancano. In Italia sono Roma e Inter le due che si sfidano per la ‘Joya’, ma una decisione ancora non è stata presa.

Una prima partita a San Siro, non con la maglia della Juventus, Dybala l’ha già giocata, ovvero quella di settimana scorsa per ‘Integration Heroes Match’, ma non dovrebbe essere un indizio di mercato. Giocare la Champions League con l’Inter o essere protagonista con la Roma di Mourinho, questa l’incognita. Ma nel frattempo spunta un ostacolo per i nerazzurri.

Calciomercato Roma, ostacolo ingaggio per l’Inter nell’affare Dybala

Una nuova avventura attende Paulo Dybala e i tifosi della Roma sperano possa essere a tinte giallorosse. L’avversario da battere nella corsa all’argentino per i giallorossi però è l’Inter, sulle tracce dell’ormai ex numero dieci della Juventus da diverso tempo.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, in casa Inter si attenderebbe la decisione di Dybala, ma dovrà essere lui a scegliere l’Inter e non il contrario. La società nerazzurra sembrerebbe poter mettere sul piatto un ingaggio da 5,5 milioni di euro più bonus per circa 3-4 anni, più i diritti d’immagine che rimarrebbero totalmente dell’argentino. Oltre quest’offerta però l’Inter non potrà spingersi e non potrà entrare in eventuali aste. Dunque la questione ingaggio potrebbe essere un problema per l’Inter. Nel frattempo Totti, ancora non da dirigente, potrebbe invogliare Dybala con la sua numero 10.