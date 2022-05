Calciomercato, Roma-Dybala e quella richiesta dei tifosi a Pinto – VIDEO

Calciomercato Roma, tifosi della Roma scatenati invocano l’acquisto di Paulo Dybala. Ecco la speciale richiesta a Tiago Pinto.

L’onda lunga dei festeggiamenti non si è esaurita in casa Roma, con i tifosi giallorossi che hanno accolto a braccia aperte la squadra sbarcata da Tirana, in quello che si è configurato come un vero e proprio tripudio con il quale la torcida capitolina ha voluto omaggiare i propri beniamini.

Neanche il tempo – però – di metabolizzare l’importante vittoria che ha sancito la conquista della Conference League, che i supporter della Roma già invocano quelli che potrebbero essere i grandi colpi della prossima sessione estiva di calciomercato. Uno dei nomi che sta circolando con maggiore insistenza in queste ore è quello di Paulo Dybala, che dopo non aver rinnovato il proprio contratto con la Juventus in scadenza nel 2022, è uno dei svincolati di lusso. Corteggiato anche dall’Inter e da diversi club di Premier, la Joya accende inevitabilmente le fantasie di tutto l’ambiente giallorosso. “Pinto, portaci Dybala”, questo uno dei cori che durante la festa ha fatto da sotto fondo sonoro alla sfilata in pompa magna del pullman dei vincitori, accolto da ali di folla in giubilo.