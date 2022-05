Calciomercato Roma, agguato a Inter per Mkhitaryan: ecco l’offerta

C’è ancora un nodo da sciogliere in casa Roma prima dell’apertura del calciomercato estivo, il futuro di Mkitaryan. L’Inter spaventa

Una notte magica, da sogno, quella vissuta dalla Roma a Tirana. I giallorossi hanno conquistato la prima edizione di Conference League battendo per 1-0 il Feyenoord ed entrando nella storia. La nota negativa della serata ovviamente è stata la ricaduta muscolare di Mkhitaryan, che si è dovuto arrendere poco dopo il quarto d’ora di gioco.

A essere in bilico però continua a essere il futuro dell’armeno. Infatti Mkhitaryan con la Roma ha ufficialmente ancora un mese di contratto, poi a fine giugno scadrà. Il rinnovo ancora non è arrivato, ma nell’ambiente giallorosso ci sarebbe fiducia per il prolungamento. A spaventare la Roma però è l’offerta che arriva dall’Inter per strappare Mkhitaryan a parametro zero.

Calciomercato Roma, l’Inter avanza l’offerta per Mkhitaryan: braccio di ferro per l’armeno

Durante il calciomercato estivo tutto può succedere, ma la Roma dovrà anticipare i tempi per cercare di tenersi stretta Mkhitaryan. L’armeno infatti tra un mese vedrà scadere il proprio contratto con i giallorossi e il rinnovo ancora non è arrivato.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l‘Inter avrebbe presentato a Mkhitaryan un’offerta da 3,5 milioni netti a stagione più bonus. In nerazzurro l’armeno sarebbe il vice Calhanoglu e potrebbe giocare anche un po’ più in avanti. La Roma però sembrerebbe essere fiduciosa sul rinnovo di Mkhitaryan, ma viste le tempistiche troppo lunghe per il prolungamento dell’armeno anche l’Inter è positiva, visto che l’agente del giocatore avrebbe ascoltato con interesse l’offerta nerazzurra. Dunque futuro da decidere in un mese, cercando però di accorciare i tempi per tenere Mkhitaryan nella capitale.