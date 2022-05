Calciomercato Roma, bomba Sky Sport: svelati i piani dei Friedkin

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio Sky che acuisce speranze e buonumore di una piazza in grande fermento per la vittoria della Conference League.

In questi momenti la Capitale tutta è in piena festa, con il pullman giallorosso in cammino dalla zona Terme di Caracalla verso Circo Massimo per salutare e ringraziare i tifosi dopo la grande e storica vittoria di ieri sera in Conference League.

Sono attimi di gioia e che resteranno impressi nei cuori dei tifosi a lungo ma che dovranno al contempo rappresentare il punto di partenza di un percorso che si prevede almeno triennale sotto l’egida di Mou e che dovrà portare ad una crescita della squadra e del club da tanti punti di vista. Giusto, dunque, evidenziare l’annuncio Sky arrivato in questi minuti e che lascia intendere quelle che potrebbero essere le future mosse della società.

Calciomercato Roma, l’annuncio Sky che infiamma i tifosi

A esprimersi è stato dapprima Fabio Caressa che ha colto la palla al balzo per approfondire la clamorosa indiscrezione lanciata dall’inviato Paolo Assogna. Il primo ha annunciato: “I Friedkin sanno che devono rilanciare sul brand per diventare appetibili e mi piace il loro silenzio. Mi aspetto un colpo rumorosissimo”. Ancor più fragorose le parole del secondo: “A cena ho incontrato un grandissimo procuratore e mi ha detto che i Friedkin prenderanno due giocatori di livello internazionale. Sono galvanizzati per questa vittoria”.