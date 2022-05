Calciomercato Roma, Mou passa all’incasso: i regali di Friedkin

Calciomercato Roma, dopo la vittoria in Conference League, José Mourinho ha chiesto subito rinforzi ed è pronto a passare all’incasso.

Lo ha detto subito, qualche istante dopo la finale: adesso la sua squadra ha bisogno di rinforzi perché questa vittoria non può essere un punto d’arrivo ma deve assolutamente essere un punto di partenza. José Mourinho è fatto così, lo ha dimostrato sempre nel corso della sua carriera: vuole vincere, e per farlo ha bisogno di innesti.

E adesso è pronto a passare all’incasso con i Friedkin che sembrano ben contenti di regalare allo Special One quei rinforzi chiesti più volte nel corso della stagione e chiesti anche ieri sera dopo il trionfo in Conference League. Un innesto per reparto scrive la Gazzetta dello Sport. Solamente così questa Roma può crescere.

Calciomercato Roma, un colpo per reparto per Mou

Allora, partiamo da quelli che sono gli obiettivi: uno è Senesi, proprio quel difensore del Feyenoord che ha un contratto in scadenza alla fine della prossima stagione e con una dozzina di milioni di euro si potrebbe prendere. Buon elemento, l’abbiamo visto da vicino nella notte della storia giallorossa. Personalità ed enormi potenzialità fisiche. Insomma, si potrebbe fare.

In attacco come spiegato più volte il sogno è quello di prendere Guedes dal Valencia: ma servono 40 milioni di euro – o poco meno – per convincere gli spagnoli a cederlo. Non sarà semplice, sicuramente. Ma è in mezzo al campo che lo Special One ha bisogno di rinforzi. Anzi, che vuole dei rinforzi. Lì ci sarà una mezza rivoluzione: Xhaka e Dougla Luiz dell’Aston Villa sono i primi nomi nella lista dell’allenatore portoghese. Poi ci sono anche altri elementi come Schouten del Bologna e Maxime Lopez del Sassuolo che sono entrati nel radar. Se ne parlerà sicuramente a breve. Non c’è tempo da perdere.