Calciomercato Roma, occasione Senesi e non solo: “Ha già un accordo”

Calciomercato Roma, è arrivato l’annuncio che fa chiarezza sul loro futuro. Di seguito le parole arrivate in questi minuti.

La Capitale si sta preparando alla festa con i giocatori e mister Mourinho per onorare nel migliore dei modi la grande vittoria di ieri sera, frutto non solo di sacrificio e dedizione ma anche del grande rispetto manifestato dai giallorossi nei confronti di una Coppa che sembra essere snobbata proprio da chi proprio non riesce ad accettare il trionfo giallorosso e dello Special One.

Vincere aiuta a vincere e la chiosa di quest’anno potrà essere una più che degna base di partenza per la Roma che verrà. Questa ha già delle solide basi, cui Tiago Pinto dovrà essere bravo ad aggiungere nuovi elementi che apportino qualità e caratteristiche ricercate dal mister e che sono comunque mancate ad una rosa che il prossimo anno proverà con maggiore vigore ad entrare tra le prime quattro.

Come accaduto già lo scorso anno, in quel di Trigoria si stanno già ponderando le mosse del futuro per allontanare i diversi elementi ormai ai margini del progetto (comunque meno numerosi della passata stagione) e al contempo rimpolpare lo scacchiere in modo intelligente ma degno del mister sedente sulla panchina.

Calciomercato Roma, annuncio “finale”: doppio addio in vista

Le situazioni e i giocatori monitorati sono numerosi e non è da escludersi che la partita di ieri possa aver acuito gli interessi già presenti in casa Roma per diversi giocatori del Feyenoord. In particolar modo, sono arrivate in queste ore le dichiarazioni Dennis van Eersel, intervistato in esclusiva da Calciomercato.it.

Particolarmente scandagliate sono state le situazioni di Senesi, Sinisterra e Kokcu. Su quest’ultimo: “Penso che quella in finale con la Roma sia stata la sua ultima partita. Ha un accordo con una squadra e partirà in estate. Il club non riesce a mantenerlo e penso si possa chiudere a 15 milioni di euro. Sinisterra, invece, è un altro bel giocatore, dalle grandi qualità e ha segnato molto. Penso ci vogliano più soldi rispetto a quelli per Kokcu”. Su Senesi, infine. “Mi risulta che il club stia parlando con Senesi ma se non dovesse convincerlo per il rinnovo, avendo il contratto in scadenza tra un anno, ci sono altissime possibilità di vederlo partire“.