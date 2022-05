Calciomercato Roma, occasionissima Mou: lo cedono a prezzo stracciato

Calciomercato Roma, l’occasione intrigante che non ti aspetti: servirebbero 8 milioni di euro per affondare il colpo.

Roma in festa: il tripudio giallorosso, cominciato negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio che ha sancito la parola fine alla finale di Tirana contro il Feyenoord, non accenna a placarsi. Migliaia di tifosi si sono riversati nelle strade della Capitale ad omaggiare la compagine di Mourinho, che è ritornata a conquistare un trofeo internazionale che mancava da tanto, troppo tempo.

Merito di una squadra che finalmente può essere definita tale, con uomini prima che calciatori che hanno onorato al massimo la competizione, anche nei momenti più difficili. “Vincere aiuta a vincere: crea dipendenza” – questo il mantra di Pellegrini nel post partita di Tirana, e la sensazione è che il messaggio sia stato recepito anche dalla dirigenza, che non a caso già da tempo sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni intriganti con le quali rimpolpare l’organico a disposizione di José Mourinho. Soprattutto il centrocampo sarà oggetto di un massiccio restyling, soprattutto se, come sembra, il GM giallorosso riuscirà a piazzare i molti esuberi “sul groppone”.

Calciomercato Roma, Roca-Bayern: addio sempre più vicino | Ritorno di fiamma giallorosso?

E chissà che, con gli incastri giusti, non possa ritornare appetibile il profilo di Marc Roca, accostato alla Roma in inverno. Il centrocampista di piede mancino di proprietà del Bayern Monaco ha collezionato questa stagione soltanto 13 presenze, per un totale di 455 minuti di gioco. L’ex Espanyol – acquistato dai bavaresi due anni fa – potrebbe essere ceduto nella prossima sessione estiva di calciomercato, a cifre drasticamente inferiori rispetto ai 16 milioni di euro che furono necessari per portarlo in Bundesliga. Come riferito da Sport.es, il Bayern potrebbe entrare nell’ordine di idee di “sbarazzarsene” per 8 milioni di euro, incamerando un discreto tesoretto da investire per rinforzare altri settori del campo.