Festa Roma, l’itinerario del pullman e l’orario di partenza

La Roma è pronta a festeggiare con i tifosi nella capitale dopo la vittoria della Conference League: l’itinerario e l’orario della festa

La Roma ha vinto la Conference League, una serata magica coronata con il trofeo europeo. A Tirana grazie al gol di Zaniolo la Roma ha festeggiato il primo trofeo dopo 14 anni. La festa ovviamente è scoppiata al fischio finale sia all’Arena Kombetare che a Roma, dove i tifosi hanno seguito la partita attraversi i maxi schermi posti all’interno dello Stadio Olimpico.

Dopo un veloce saluto alle 5 di mattina ai tifosi a Fiumicino e a quelli a Trigoria, la squadra oggi festeggerà per le vie della capitale con il suo popolo giallorosso. Sciolti i dubbi anche sul luogo e l’orario della festa della Roma con il pullman scoperto.

Festa Roma, si parte dalle Terme di Caracalla per arrivare al Circo Massimo: i dettagli

Sarà un’altra giornata ricca di emozioni per la Roma e i suoi tifosi. Oggi la squadra festeggerà insieme al suo popolo per le vie della capitale con il pullman scoperto, come di consueto nelle grandi vittorie.

Alle 16:30 il pullman scoperto con i giocatori a bordo e la coppa, partirà da Via delle Terme di Caracalla, per dirigersi poi verso il Circo Massimo, luogo della festa vera e propria. I tifosi potranno così cantare e festeggiare insieme ai propri idoli la conquista della Conference League.