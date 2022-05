Calciomercato Roma, Ronaldo il regalo per Mourinho

Prima stagione da sogno per Mourinho sulla panchina della Roma: regalo Cristiano Ronaldo nel calciomercato estivo

Roma ha appena vissuto due giorni magici, che non si vivevano da anni nella capitale sponda giallorossa. Mercoledì sera la squadra di Mourinho ha conquistato la prima edizione di Conference League, facendo esplodere di gioia i tifosi romanisti, che il giorno dopo si sono radunati tra Circo Massimo e Colosseo, festeggiando l’impresa europea.

Una festa così forse non si vedeva dalla vittoria dell’ultimo scudetto. Per questo motivo per i tifosi giallorossi è lecito anche sognare in vista della prossima finestra di calciomercato estiva. La missione impossibile che torna a essere accostata alla Roma ha un nome: Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Roma, ‘Mission Impossible’ Ronaldo: Mourinho fa sognare

Il calciomercato estivo da sempre fa sognare i tifosi. Questa volta, dopo la vittoria della Conference League che ha infiammato l’entusiasmo di Roma, torna a essere accostato il nome di Cristiano Ronaldo ai giallorossi.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, il portoghese rientrerebbe nella categoria dei nomi impossibili per la Roma nel prossimo calciomercato. Ma viene anche sottolineato come anche Mourinho potesse approdare nella capitale, e invece è arrivato e ha subito vinto. Il ritorno al Manchester United per CR7 è stato certamente deludente, visto che la squadra è arrivata solo sesta in Premier League e, come la Roma, giocherà l’Europa League il prossimo anno. Certo è giusto sottolineare come riuscire a fare un acquisto del genere per le casse della Roma sarebbe molto complicato, ma nel calciomercato come nella vita, mai dire mai.