Calciomercato Roma, ribaltone Mkhitaryan: società convinta

Il futuro di Henrikh Mkhitaryan è un punto interrogativo. L’armeno sembrerebbe essere vicino all’Inter, ma attenzione al possibile ribaltone

La finale di Conference League per Henrikh Mkhitaryan era iniziata nel peggiore dei modi. Dopo un quarto d’ora dall’inizio l’armeno ha dovuto lasciare il campo per una ricaduta al flessore della coscia destra. Fortunatamente poi la Roma ha alzato la coppa a Tirana e la serata è diventata indimenticabile. Poche ore dopo però è subito circolata la notizia del suo addio in estate.

La situazione contrattuale di Mkhitaryan con la Roma ormai è ben nota, ovvero tra un mese potrà andarsene a parametro zero. Proprio questo mese, o meglio questi giorni, saranno decisivi per la società giallorossa per provare a trattenere l’armeno nella capitale. Nonostante l’Inter sembri molto vicina, potrebbe ancora ribaltarsi la situazione.

Calciomercato, la Roma non perde le speranze: ancora una possibilità con Mkhitaryan

Il primo addio della sessione estiva di calciomercato per la Roma potrebbe essere quello di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno tra un mese vedrà scadere il proprio contratto con i giallorossi e sulle sue tracce c’è l’Inter, pronta ad approfittare della situazione.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, l’Inter avrebbe pronto un contratto biennale da 3,5 milioni di euro. Però le speranze della Roma di trattenerlo nella capitale non sarebbero ancora nulle. Infatti la Roma sarebbe convinta di poter convincere Mkhitaryan a rinnovare, puntando anche su José Mourinho, allenatore che è riuscito a renderlo protagonista della stagione giallorossa utilizzando a centrocampo come mezz’ala e facendolo spaziare in diversi ruoli. Dunque ultime settimane per la Roma per convincere Mkhitaryan a non lasciare la capitale.