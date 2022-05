Calciomercato Roma, Zaniolo in cima alla lista: decisione presa

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio che fa chiarezza sul futuro di Nicolò Zaniolo, destinato a infiammare le prossime settimane di campagna acquisti.

Il 22 è sempre stato al centro di discussioni e talvolta polemiche, divenendo in alcuni casi anche elemento in grado di spaccare la piazza in posizioni diverse. Indubbie le sue qualità e margini di crescita, rallentati purtroppo da un doppio infortunio che non gli hanno però mai impedito di tornare a lottare per la Roma con lo stesso vigore di prima.

Giusto però sottolineare che, fino al gol in finale, la stagione del 22 non era stata propriamente brillante e che Nic non era stato in grado di regalare chissà quali emozioni ad una piazza che lo ha sempre aspettato e che, come il suo mister, ha sempre cercato di fare quadrato intorno a lui, consapevole che si tratti di un “bambino d’oro” (per dirla con le parole di Pinto) da tutelare e preservare anche e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà.

Dopo la rete decisiva, Zaniolo è adesso pronto a godersi le attese vacanze e sa molto bene che dopo questa stagione appena conclusa, la prossima campagna acquisti si appresta ad essere determinante per il suo futuro. Da quando il gm sottolineò con grande lucidità e chiarezza ma soprattutto infinita onestà intellettuale di non poter promettere la permanenza dell’ex Inter anche per il prossimo anno, il suo nome ha iniziato a saturare colonne di quotidiani e siti web.

Calciomercato Roma, Pinto ha deciso: le ultime sul futuro di Zaniolo

Il contratto del classe ’99 scade nel 2024. Una data che impedisce di bollare la sua questione come urgente ma che al contempo lascia intendere come il tempo non sia proprio tantissimo per delineare la strada da seguire. Da un lato, questo potrebbe essere il momento ideale per cederlo, complici le grandi attenzioni nei suoi confronti e una valutazione di mercato che non potrà non risentire del peso del suo ultimo gol stagionale.

Dall’altro, c’è la consapevolezza che, soprattutto in prospettiva, Zaniolo potrà divenire emblema e leader tecnico di questa squadra, per la quale, prima di quest’anno, non aveva mai potuto giocare con grande continuità. Secondo Sky Sport a Trigoria avrebbero preso una decisione. Il suo nome figura in cima alla lista di Pinto, che nel prossimo futuro avrà da risolvere varie questioni legate ai rinnovi. Zaniolo sarà il primo a ricevere la chiamata del gm che intende continuare a garantire al connazionale José le prestazioni del trequartista. Su di lui, attualmente, resta vigile la Juve, insieme a qualche club di Premier League.