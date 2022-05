Calciomercato Roma, si complica l’obiettivo: inserimento dalla Germania

La Roma adesso può lavorare liberamente in chiave calciomercato estivo, ma c’è un inserimento per l’obiettivo a centrocampo

Da adesso il primo pensiero della Roma inizia ad essere il calciomercato estivo. Dopo la grande cavalcata in Conference League, conclusasi con il trionfo a Tirana, adesso al società insieme a Tiago Pinto e il tecnico José Mourinho possono pensare a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

I reparti in cui intervenire sono diversi, tra cui anche il centrocampo, dove Mourinho cerca un regista. Nel mirino della Roma da diverso tempo sembrerebbe esserci Marc Roca, centrocampista del Bayern Monaco che non riesce a trovare abbastanza spazio nella squadra bavarese. Sulle tracce dello spagnolo però ci sarebbe anche il Betis Siviglia e non solo. Si unisce anche un altro club alla concorrenza.

Calciomercato Roma, non solo il Betis: anche l’Eintracht si inserisce per Roca

Una stagione difficile quella vissuta da Marc Roca con la maglia del Bayern Monaco quella che si è appena conclusa. Il centrocampista spagnolo, arrivato due anni fa dall’Espanyol, ha infatti collezionato solamente 13 presenze, di cui solo 4 da titolare. Dunque in estate potrebbe lasciare il Bayern Monaco e sulle sue tracce da tempo ci sarebbero la Roma e il Betis Siviglia.

A complicare i piani dei giallorossi però ci sarebbe un nuovo inserimento. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sport1’, anche l’Eintracht Francoforte si sarebbe inserito nella corsa a Roca. Dunque una concorrente in più che potrebbe complicare l’assalto della Roma al centrocampista spagnolo.