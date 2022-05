Roma, Mourinho sfida Conte: c’è il comunicato ufficiale

Roma, arriva il comunicato ufficiale che interessa giallorossi e non solo. Sarà sfida con Conte.

In un recente post Instagram, lo Special One si è mostrato in quel di Fiumicino con tanto di valigia e cappello con didascalia “Arrivederci Roma”. José è pronto a godersi il meritato riposo e a raggiungere, in base alle dichiarazioni di due sere fa, la spiaggia fuori casa sua per mettersi alle spalle la pressione e la tensione di questi primi mesi all’ombra del Colosseo.

Per Mourinho e i suoi uomini è stato un anno particolare, ricco di insidie e difficoltà ma non meno pieno di gioie e soddisfazioni. A partire dalla vittoria contro l’Atalanta a dicembre che ha permesso di cancellare l’incubo degli scontri diretti, passando per la netta imposizione al derby di ritorno. Ma si pensi anche al poker sul Bodo e all’1 a 0 contro il Leicester, momenti premonitori di quella che sarebbe stata la massima gioia vissuta in quel di Tirana il 25 maggio.

Molti giocatori andranno adesso in vacanza, fatta eccezione per quelli coinvolti nelle Nazionali che dovranno pazientare ancora un po’ prima di considerare definitivamente conclusa la stagione. Per gli addetti ai lavori, a partire da Tiago Pinto, sarà però poi tempo di studi e pianificazioni in sinergia con il mister che ha già lasciato intendere come bisogni alzare ulteriormente l’asticella.

Roma, sfida al Tottenham di Conte in estate: comunicato ufficiale

Giusto adesso staccare la spina e godere ancora del trionfo europeo, senza però perdere di vista quelli che saranno gli scenari futuri. Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente importanti aggiornamenti sul fronte mercato, complici le tante piste che stanno interessando il mondo Roma in questi giorni e che sicuramente faranno discutere nel prossimo futuro.

Intanto, chi di competenza, pensa già a quello che sarà il programma estivo degli uomini di Mourinho. Dopo il riposo, questi riprenderanno il cammino sotto l’egida dello Special in una pre-season sulla quale è arrivato in questi minuti il primo annuncio. Il 30 luglio Pellegrini e compagni saranno infatti coinvolti nella I-Tech Cup in quel di Haifa, in terra israeliana.

Di fronte, si troveranno il Tottenham di Antonio Conte, in una sfida altisonante non solo per il nome delle due squadre ma anche dei rispettivi allenatori, già affrontatisi diverse volte in Premier League e distintisi in alcune occasioni per scambi di battute non proprio amicali. Ma è acqua passata e l’intento della gara, esplicitato nel comunicato ufficiale del club, lascia intendere come ci siano tutti gli ingredienti per assistere ad una sfida divertente e tra due nobili realtà.

” L’AS Roma è lieta di annunciare che nel mese di luglio affronterà il Tottenham in un match in Israele. La squadra di José Mourinho volerà alla volta di Haifa per giocare contro il club inglese nella I-Tech Cup. La partita, che si terrà al Sammy Ofer Stadium, è in programma il 30 luglio. L’orario del calcio d’inizio sarà annunciato prossimamente”.

Il comunicato integrale —> https://bit.ly/3GpF4My