Calciomercato Roma, gran colpo assicurato: Cristiano Ronaldo c’è

Calciomercato Roma, il grande colpo dei Friedkin è assicurato: tutto vero. I giallorossi alla finestra per Cristiano Ronaldo

Mourinho nella giornata di ieri se n’è andata in vacanza dopo la prima stagione sulla panchina della Roma e dopo aver vinto il primo trofeo con i giallorossi. Tutto corretto, tutto giusto: lo Special One ha bisogno di ricaricare le batterie dopo una stagione dispendiosa. Ma prima di andare via, e subito dopo la finale di Conference League, ha parlato chiaro. Vuole rinforzi, per puntare in alto. E a quanto pare i Friedkin sono disposti ad accontentarlo.

Il grande colpo, quello grosso, quello che potrebbe ancora maggiormente – se mai ce ne fosse bisogno – avvicinare i tifosi della Roma alla squadra ci sarà. Qualcuno che alzi il livello dell’amore dimostrato nel corso della stagione ad una squadra che gli obiettivi li ha raggiunti. La proprietà americana sotto questo aspetto – spiega Il Messaggero in edicola questa mattina – ha rassicurato Mourinho, e gli hanno garantito un grande acquisto.

Calciomercato Roma, Cristiano Ronaldo c’è

Nella lista non c’è solamente Paulo Dybala – che comunque aspetta l’Inter – ma ci sarebbe, sempre secondo il quotidiano romano, anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe lasciare il Manchester United portandosi dietro ovviamente quell’ingaggio pesantissimo che però sembra non fare paura alla società giallorossa che ha fatto una promessa e la manterrà. Sogni? Forse sì, o forse nemmeno più di tanto visto che nemmeno ci aspettavamo un Mou sulla panchina della Roma.

Su Cristiano Ronaldo insomma continuano le voci, che diventano sempre più insistenti e che accendono i tifosi giallorossi. “La Roma è alla finestra” scrive testualmente il Messaggero. Alla finestra per CR7. Non è un sogno, è qualcosa che va al di là del sogno in questo caso. Ma il regalo ci sarà. E chissà…