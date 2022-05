Calciomercato Roma, Mourinho show: 150 milioni

Calciomercato Roma, show di José Mourinho: il valore della rosa giallorossa è aumentato di 150 milioni di euro. Il lavoro dello Special One

Da ieri pomeriggio lo Special One è ufficialmente in vacanza: mare e relax con il corpo ma non con la mente. Quella probabilmente sarà quasi sempre collegata alla Roma. C’è un mercato da impostare, ci sono elementi da prendere e c’è anche da passare all’incasso con un regalo che lo Special One si attende dai Friedkin. E che potrebbe pure essere Cristiano Ronaldo, stando alle voci di mercato che da ieri circolano attorno alla Capitale.

Mourinho ha lasciato la città per un poco di tempo chiudendo il primo anno con un lavoro enorme. Ha riportato un trofeo, ha fatto avvicinare maggiormente i tifosi, ed ha portato introiti. Principalmente quelli certi della Conference. Friedkin infatti ha incassato – secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina – 25,89 milioni di euro. Una cifra destinata a salire perché ci sarà una parte dell’incasso della finale di Tirana oltre che il market pool ancora da aggiustare.

Calciomercato Roma, lo show di Mourinho

E poi? E poi lo Special One ha fatto aumentare il livello della rosa per una cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai 150 milioni di euro. Sì, avete capito bene: centocinquanta milioni di euro sempre secondo le stime della Gazza. Da 8 a 18 milioni Karsdorp, da 2 a 18 Zalewski. E poi ci sono Cristante (da 15 a 22), Abraham (da 40 a 70), Bove (da 0 a 6), Felix (da 0 a 8). Quindici milioni in più Pellegrini, da 30 a 45, mentre cinque milioni in più come valore per Mancini, Ibanez, e Kumbulla.

Sì, ci sono quelli anche che hanno perso un poco di valore, come Veretout e Diawara, ma nel complesso, contando tutte le entrate e questi elementi che invece hanno perso appeal, l’aver preso Mou l’anno scorso ha portato introiti alla Roma di circa 150 milioni di euro. Lo show, indiscusso, dello Special One. Che adesso vuole passare all’incasso. Giusto così.