Calciomercato Roma, sentenza Zazzaroni su Dybala e l’Inter

Calciomercato Roma, l’annuncio su Dybala stringe sempre di più il cerchio relativo al futuro dell’argentino.

Paulo Dybala è finito nel mirino dei giallorossi e dell’Inter che cercherà nei prossimi mesi di rinforzare una squadra che, un po’come accaduto nella Capitale due decadi fa, si è vista scucire il tricolore sul petto proprio dai cugini della stessa città.

La maggiore potenza economica e la possibilità di disputare la Champions League, unitamente alla presenza di quel Marotta che tanto cullò Paulo al suo arrivo alla Juventus, dopo averlo sedotto ai tempi di Palermo, lasciavano intendere come i nerazzurri potessero vantare un grande vantaggio rispetto alla società capitolina.

La giornata odierna è stata in realtà ricca di aggiornamenti su quest’aspetto e, stando alle ultime dall’Argentina, erano arrivate nuove indiscrezioni circa le possibili mosse de La Joya, prossimo ad essere a tutti gli effetti un giocatore svincolato.

Calciomercato Roma, l’annuncio su Dybala “favorisce” i giallorossi

Il futuro di Paulo si deciderà nelle prossime settimane ma difficilmente l’ufficialità della sua scelta giungerà dopo il mese di giugno. La morsa inizia a stringersi sempre di più e, per ora, le squadre coinvolte sembrano principalmente ridursi a quella dialettica Mourinho-Inzaghi fin qui stravinta sul campo dall’ex Lazio.

Vedremo se la vendetta di mercato arriverà nel prossimo futuro. Per ora, non ci facciamo sfuggire le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni a Radio Deejay che ha sottolineato: “Dybala non è una priorità per l’Inter”.