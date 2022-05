Calciomercato Roma, Mkhitaryan e l’Inter: “Ha parlato con Mourinho”

Calciomercato Roma, sempre più al centro di discussioni e indiscrezioni il futuro di Henrix Mkhitaryan. L’armeno ha comunicato la scelta a Mourinho.

Archiviati i postumi dei due giorni di festa consecutivi, è adesso tempo di vacanze per molti addetti ai lavori giallorossi. A partire da quello Special One che nel suo recente post Instagram ha salutato la Capitale, promettendo di ritornarvi quanto prima. Chiaro il messaggio del portoghese: giusto adesso rilassarsi per poi ripartire in vista della prossima stagione.

Saranno però settimane anche di attente e profonde valutazioni, soprattutto per Tiago Pinto che sa bene di dover ovviare a numerose questioni. Che la squadra manchi di qualcosa è noto a tutti, da tempo. Con esattezza, il limite strutturale più importante è iniziato ad essere palese quando il gm non riuscì a strappare il sì dell’Arsenal per il tanto richiesto Granit Xhaka e che di fatto rende la questione legata al centrocampo ancora una delle più importanti per l’imminente campagna acquisti.

Come ogni anno, però, andranno anche valutate gli scenari relative alle cessioni. Ancora diversi gli elementi a libro paga dei Friedkin ma ormai ai margini del progetto, nonostante la felice attualizzazione dell’epurazione dello scacchiere iniziata circa dodici mesi fa.

Calciomercato Roma, Mkhitaryan ha deciso: la scelta dell’armeno è chiara

Per accontentare le richieste di Mourinho servirà anche calibrare il giusto modus operandi e creare un felice gioco di equilibri tra entrate e uscite. Lo Special One anche nei minuti immediatamente alla vittoria della Conference League aveva lasciato intendere come fosse fondamentale alzare l’asticella al fine di rendere i 90 minuti di Tirana il mattone di un palazzo la cui costruzione ha ormai compiuto un anno e che dovrà raggiungere altezze sempre più importanti.

Per farlo, non sono da escludersi anche dei sacrifici e degli allontanamenti nobili ma frutto di attente e ponderate valutazioni. Potrebbe essere questo il caso di Henrix Mkhitaryan, in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno e corteggiato in queste settimane dall‘Inter. L’armeno sta facendo le proprie valutazioni per decidere se acconsentire alla permanenza oppure sposare la seconda causa italiana della sua carriera.

Su tal fronte, sono arrivati importanti aggiornamenti da Ivan Zazzaroni, che si è così espresso a Radio Deejay. “Mkhitaryan ha già detto a Mourinho che andrà all’Inter e ha parlato e comunicato ai nerazzurri la sua decisione. Vuole giocare la Champions e la Roma non è in grado di porre le condizioni affinché cambi idea”.