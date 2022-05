Calciomercato Roma, Pinto sorpassa le big: 35 milioni

Calciomercato Roma, colpaccio in mezzo al campo, lì dove Mou vuole un investimento importante: 35 milioni di euro

In mezzo al campo la Roma deve cambiare tanto. E cambierà tanto. Non solo perché lo vuole Mourinho, ma anche per quelli che al momento sembrano i movimenti maggiori, soprattutto in uscita, che Pinto deve e dovrà piazzare. Molti andranno via per scelta tecnica, altri invece dovrebbero salutare perché hanno voglia di una nuova sfida. Insomma, tanti e tanti movimenti.

Partiamo da quelli che andranno via: Mkhitaryan sembra deciso ad accettare l’offerta dell’Inter, Veretout è sul mercato, Diawara pure, mentre per Sergio Oliveira le cose ancora non si conoscono alla perfezione. La sensazione, comunque, è che alla fine il portoghese potrebbe pure rimanere, almeno stando alle notizie riportate oggi da Il Romanista. Che, però, nell’articolo in questione, parla di una Roma pronta ad alzare l’asticella. Con un colpo da 35 milioni di euro in mezzo al campo. Pinto sarebbero pronto al sorpasso delle big.

Calciomercato Roma, nel mirino Ruben Neves

Nel mirino c’è Ruben Neves, connazionale di Mourinho e di Tiago Pinto, ovviamente, il centrocampista dei Wolves ha un contratto in scadenza nel 2024. Il procuratore del giocatore è Mendes, che ne gestisce parecchi in quel club inglese: personalità e qualità tecniche importanti, centrocampista centrale di livello, 25 anni, sarebbe un colpo da capogiro per la Roma. Che spera caso mai di abbassare le pretese. In ogni caso Pinto ci farà più di un pensiero.

Bisogna cedere per prenderlo: servono almeno 35 milioni di euro per strapparlo al Wolverhampton. Una cifra che i giallorossi devono prima trovare nelle uscite che Pinto ha in mente. Ma lì in mezzo un investimento importante ci sarà. Pinto è pronto a superare le big che ci hanno fatto più di un pensiero.