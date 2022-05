Calciomercato Roma, “triennale pronto per Dybala”

Calciomercato Roma, arrivano importanti chiarimenti relativi al non poco discusso futuro di Paulo Dybala, sempre più conteso tra Mourinho e Inzaghi.

L’argentino può quasi dirsi un ex bianconero. Da contratto sarà legato a questi colori fino al 30 giugno ma da tempo il suo futuro appare segnato. Non sta a noi stabilire se le lacrime versate in occasione della sfida con la Lazio siano state di coccodrillo o sincere. Lo sguardo di Paulo sembrava sottintendere una tristezza nascente dal forte anelito al voler rimanere in quella Torino che lo ha cullato e consacrato dopo il grande esordio italiano in quel di Palermo.

Ciò che è certo, per ora, è che l’ormai ex Juve deve adesso pensare al futuro. Carta di identità e qualità manifestate in questi anni lasciano intendere come la Joya possa far gola a tante squadre e non è un caso che fino a questo momento non sia ancora arrivata una decisione ufficiale.

Consapevole della sua posizione di potere, conferitagli dall’essere un giocatore svincolato, Dybala non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro. In queste ore, però, dall’Argentina sono giunti degli aggiornamenti che lasciano intendere come manchi sempre meno per arrivare al turning point di quella che rischia di divenire una vera e propria Telenovela.

Calciomercato Roma, triennale pronto ma la Joya prende tempo

Come emerso anche nelle scorse settimane, la sua situazione ha suscitato un certo interesse anche all’estero ma, per ora, tutte le strade sembrano suggerire una permanenza nel nostro campionato del fantasista ventottenne. I primi accostamenti alla Roma inizialmente suonavano come utopistici ma abbiamo visto, grazie anche alle dichiarazioni e all’ammessa ingerenza di Totti, che uno scenario di unione tra Paulo e i giallorossi potrebbe suonare molto meno irreale del previsto.

In particolar modo, secondo Cesar Luis Merlo di Tyc Sports, da Trigoria sarebbe stata recapitata al giocatore un‘offerta triennale che non ha però ancora portato però il 10 a prendere una vera e propria decisione. Nonostante le richieste del pubblico juventino di non andare all’Inter, Dybala sta in questo momento prendendo tempo in attesa proprio della mossa di Marotta. Preferisce infatti giocare la Champions e sa che tra non molto le avances meneghine potrebbero assumere contorni molto più concreti.

Pazienta ancora, insomma, ma secondo la stessa fonte non passeranno più di 20-30 giorni per comprendere la sua futura destinazione.