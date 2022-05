Calciomercato Roma, futuro Mourinho: la scelta è già stata fatta

Calciomercato Roma, non ci sono ombre sul futuro di José Mourinho: il tecnico lusitano ha già deciso.

Seconda parte di stagione entusiasmante, culminata con la conquista della Conference League e il pass per la prossima edizione dell’Europa League. Valore complessivo della rosa innalzato vistosamente e – più in generale – un globale senso di appartenenza alla maglia a spirito di abnegazione come da tempo non si vedeva dalle parti di Trigoria.

Insomma, il primo anno di Mou è stato assolutamente positivo, al punto che lo stesso tecnico lusitano – a margine delle dichiarazioni rilasciate negli istanti immediatamente successivi al fischio finale della gara contro il Feyenoord – ha espresso parole d’amore nei confronti di quella che considera a tutti gli effetti una seconda pelle. “L’imperatore Mou”: così viene ribattezzato da molti tifosi nella Roma giallorossa, ormai ai piedi del suo condottiero. I fantasmi legati alle voci inerenti un suo possibile addio sono stati letteralmente spazzati via.

Calciomercato Roma, futuro Mou scandito: resta in giallorosso

Alcuni rumours dall’Inghilterra riferivano – qualche mese fa – di un possibile interesse del Newcastle, pronto a fare di Mourinho il perno di un processo di rilancio globale. A distanza di settimane, però, il futuro del tecnico lusitano sembra essere ormai scandito. A tal proposito, interessante attenzionare quanto scritto da Augusto Ciardi sui propri profili social: “Non esiste alcuna possibilità che Mou vada via. Non vi storcete le giornate dando retta a farneticazioni. I suoi post sono semmai la rassicurazione su come si lavora nella Roma. Cercando di migliorarsi, stimolandosi. Mourinho è il testmed degli allenatori.”