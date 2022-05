Calciomercato Roma, Dybala e l’ultimo colpo di scena: “Contratto triennale”

Calciomercato Roma, le ultime notizie che riguardano il futuro di Paulo Dybala rappresentano una svolta importante per il futuro della Joya.

Dybala o non Dybala? La Roma si interroga sul futuro dell’argentino, con José Mourinho che in prima persona – stando alle ultime indiscrezioni – si starebbe prodigando per convincere l’asso ex Palermo, a cui la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 – a vestire la maglia giallorossa.

Tuttavia, Pinto se la dovrà vedere con la concorrenza dell’Inter, che interpretando le ultime voci che trapelano dall’Argentina, sarebbe balzata in pole nell’acquisto di uno dei pupilli di Beppe Marotta, che fu proprio l’attuale amministratore delegato nerazzurro a portare all’ombra della Mole, sborsando più di 40 milioni di euro. E proprio le dichiarazioni odierne di Marotta, dirigente al quale non piace mai sbilanciarsi troppo, che ha riferito la sua “speranza” di mettere le mani su Dybala, la dicono lunga sull’indice di gradimento con il quale la Joya è considerata nel dossier dei meneghini.

Calciomercato Roma, proposta triennale dell’Inter per Dybala

Le parole dell’uomo mercato dell’Inter sembrano essere quelle di chi sente di avere la preda tra le mani. E in effetti, quanto riferito dal giornalista di TYC Sports, Cesar Luis Merlo, sembra suffragare questa chiave interpretativa. Con un post apparso sui propri profili social, Merlo – sempre molto attento alle vicenda in casa Dybala ha chiosato così: “L’Inter ha appena formalizzato una proposta per Dybala, sottoponendogli un contratto di tre anni. Sebbene i contatti proseguano, al momento i nerazzurri sono in pole position nella corsa all’attaccante. Roma defilata.”